Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyüme yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, Twitter, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın'ın kısa ve sarı saçlı pozunu gören herkes aynı şeyi söyledi: İnşallah peruktur
5 milyon öğrenciyi ilgilendiren KYK borçları yapılandırılacak Milyonlarca kez izlendi! Herkes bu hareketi yapmaya çalışıyor Bakan Albayrak'tan büyüme yorumu: Artarak devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]