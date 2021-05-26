Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal destek programları ile yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza doğrudan...
26.05.2021 11:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal destek programları ile yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza doğrudan hibe gelir desteği verdik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal destek programları ile yaklaşık 14 milyon vatandaşımıza doğrudan hibe gelir desteği verdik." - ANKARA
Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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