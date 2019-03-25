Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz Manipülasyonu) Bu Operasyonlara Yeltenenlerin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz Manipülasyonu) Bu Operasyonlara Yeltenenlerin...

5 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Politika
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