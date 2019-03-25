Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz Manipülasyonu) Bu Operasyonlara Yeltenenlerin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Döviz manipülasyonu) Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok."

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