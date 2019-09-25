Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı.

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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