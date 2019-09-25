Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz."
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