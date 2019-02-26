Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş Bölgelerde Sera Yatırımı Yapmak İsteyenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş Bölgelerde Sera Yatırımı Yapmak İsteyenler...

54 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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