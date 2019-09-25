Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri aslında derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi, asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım; Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz."
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