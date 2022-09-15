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Mustafa Varank, Bilişim Vadisi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) - Son Dakika

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