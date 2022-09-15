Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1)

15.09.2022 12:22
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi

AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu

Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu

Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması

Bakan Varank'ın BAYKAR Teknoloji'nin geliştirdiği Cezeri ile poz vermesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1)

YORUMLAR
500
Dünyanın en büyük değirmen makineleri fuarı İstanbul'da başladı Dünyanın en büyük değirmen makineleri fuarı İstanbul'da başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izledi Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ni izledi Açıklaması
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Bilişim Vadisi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:05:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement