Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Gebze Bilişim Vadisi AirCraft Airports'a gelmesi
AIRTAXI Dünya Kongresi Etkinlik Direktörü Ceren Baktimur'un etkinliği sunumu
Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar'ın sunumu
Bilişim Vadisi şirketlerinden Zyrone, Dasal, Autogyro ve AirCar'ın uçması
Bakan Varank'ın BAYKAR Teknoloji'nin geliştirdiği Cezeri ile poz vermesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1)
Son Dakika › Güncel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dikey Hava Gösterisi'ne katıldı (1) - Son Dakika