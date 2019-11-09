Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " (İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum."
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