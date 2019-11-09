Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " (İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi "Temel Atmama" Töreni) Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun diyorum."

Mustafa Varank, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silahtarağa İleri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]