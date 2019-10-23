Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada,...
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada,...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır. Yakın tarihin en büyük ihtilaf sahalarından biri olan Suriye'de, Türkiye aleyhine kurulan denklemleri tek tek bozan Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi hedeflerine taşımaya çok daha büyük bir şevkle devam edeceğiz."

Mustafa Varank, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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