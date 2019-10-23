Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada,...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:42 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır. Yakın tarihin en büyük ihtilaf sahalarından biri olan Suriye'de, Türkiye aleyhine kurulan denklemleri tek tek bozan Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi hedeflerine taşımaya çok daha büyük bir şevkle devam edeceğiz."
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