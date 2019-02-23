Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kamuda Yerli Malı Alımını Daha Güçlü Teşvik Edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kamuda Yerli Malı Alımını Daha Güçlü Teşvik Edeceğiz.

46 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel
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