Bakan Varank, Kazakistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Varank, Kazakistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

28.09.2022 20:28
Bakan Varank, Kazakistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde büyükelçilik binasında yapılan toplantıya, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları katıldı.

Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'nin Orta Asya ile ilişkilerinin farklı boyut kazandığını ve bu anlamda Kazakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Kazakistan'da farklı alanlarda faaliyet gösteren ASELSAN, YDA gibi bir dizi Türk şirketlerini ziyaret ettiğini kaydeden Varank, "Türkiye'nin buradaki yatırım alanları mutluluk verici. Kazakistan, yatırımcıya sağladığı desteklerle gerçekten cazip. Bizim yeni pazarlara açılırken Kazakistan fonksiyonunu değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu manada iş insanlarımızın yolunu açacak, onlara destek olmak açısından ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya varız." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'nin 250 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olduğunu anımsatarak, "Avrupa ve Amerika'da resesyon korkusu bir miktar bizim üreticilerimizde endişe oluştursa da enerji kriziyle ortaya çıkan yeni gelişmeler Türkiye'nin lehine işleyecek gibi gözüküyor. Bu manada da bizim bu fırsatları değerlendirmemiz lazım. Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi 'yatırım, istihdam, üretim ihracat' bu formülü gerekliliği neyse bunları yaparak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmakta kararlıyız." diye konuştu.

Toplantı sonunda Varank, Türk iş insanlarının sorularını yanıtladı.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Kazakistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank, Kazakistan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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