Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kosgeb Bu Hafta Kobi Girişim Destek Programı'nın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kosgeb Bu Hafta Kobi Girişim Destek Programı'nın...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi
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