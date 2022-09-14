Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

14.09.2022 10:23
Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Varank, "Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Mustafa Varank, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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