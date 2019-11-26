Son Dakika › Politika › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık' dedi. - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi.
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi. - ANKARA
Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı