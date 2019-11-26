Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank : "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi. - ANKARA

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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var