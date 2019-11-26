Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi.
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık' dedi. - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi.

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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