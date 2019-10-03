Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark...

6 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı Bakan Varank, Bakan AL-Roudan'a TCG Anadolu gemisini tanıttıİSTANBUL - Kuveyt Ticaret ve Sanayi Sayın Bakanı Al-Roudan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı

Bakan Varank, Bakan AL-Roudan'a TCG Anadolu gemisini tanıttı

İSTANBUL - Kuveyt Ticaret ve Sanayi Sayın Bakanı Al-Roudan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Teknopark İstanbul'da ağırlandı. Buluşmada Bakan Varank, Bakan Al-Roudan'a Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'yu tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı. Bakan Varank, burada Bakan Al-Roudan'ı gezdirdi, ardından Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun maketini göstererek gemi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Bakan Varank ile Bakan AL-Roudan ile beraberindekiler arasında toplantı yapıldı. Toplantının ardından Bakan Varank, Bakan Al-Roudan'a resim hediye etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark...

Mustafa Varank, Kuveyt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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