Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'İpekyolu Kalkınma Ajansımızın imalat sanayindeki teknolojik dönüşüm programını başlatmış olduk' - Son Dakika

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