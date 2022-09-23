Bakan Varank: "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın imalat sanayindeki teknolojik dönüşüm programını başlatmış olduk" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank: "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın imalat sanayindeki teknolojik dönüşüm programını başlatmış olduk"

23.09.2022 19:56
Bakan Varank: "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın imalat sanayindeki teknolojik dönüşüm programını başlatmış olduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mega Polietilen Köpük Firması Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mega Polietilen Köpük Firması Açılış Töreni'ne katıldı.

(1)

YORUMLAR
500
BAKAN VARANK 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ BAKAN VARANK 37 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ BEKLİYORUZ Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz' Bakan Varank: '2022 yılının tamamında 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz'
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'İpekyolu Kalkınma Ajansımızın imalat sanayindeki teknolojik dönüşüm programını başlatmış olduk' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:52 Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 19:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank: "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın imalat sanayindeki teknolojik dönüşüm programını başlatmış olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement