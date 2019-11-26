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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."
Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu