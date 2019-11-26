Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk... - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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