Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk...
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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