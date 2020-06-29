Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank : "(Milli elektrikli tren) Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek."

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