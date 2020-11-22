Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti

22.11.2020 11:19
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı.

Varank, yerli havacılık ve savunma şirketi Kale Havacılık ve Kale Ar-Ge'nin Tuzla'da bulunan tesislerinde devam eden projeleri inceleyerek, şirket tarafından geliştirilen yerli füze motorunun testini yaptı.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ve beraberindeki mühendislerle beraber testi yapan Varank, testin ardından Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı.

Kale Havacılık'ın Türk savunma sanayisinin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu anlatan Varank, "Kale Grubu sanayide göz bebeği firmalarımızdan bir tanesi ama aynı zamanda savunma ve havacılık sanayisinde oldukça güçlü bir firmamız." ifadelerini kullandı.

"Milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz"

Grubun üretim tesislerinde F-35'in çok önemli parçalarının üretildiğini aktaran Varank, grubun Boeing ve Airbus gibi önemli havacılık şirketlerine tedarik sağladığını söyledi.

Grubun motor teknolojilerinde de öne çıktığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kale önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

"Mühendislerimize hem güveniyoruz hem onlarla gurur duyuyoruz"

Varank, ziyaret ederek bilgi aldığı genç mühendislere ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'a, yıllar süren yoğun emekleri için teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söyledi.

"Az evvel testini yaptık, sesini duyduk." diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer almak istediğini kaydetti.

Varank, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı. Tabii Kale'nin burada geliştirdiği ve inşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla da ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız. Bİliyorsunuz Türkiye'ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü bugün burada test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz."

Türkiye'nin Milli Turbojet Motoru Projesi'ni geliştiren genç mühendislere inandığını belirten Varank, "Biz mühendislerimize hem güveniyoruz hem onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah böyle başarılı projeleri hem ziyaret etmeye hem de kamuoyuna tanıtmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

İlk olarak SOM füzelerinde kullanılacak

Kale Grubu şirketlerinden Kale Ar-Ge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan Stand-Off Mühimmatın (SOM) seri üretiminde kullanılacak olan Milli Turbojet Motor'un ve motora ait alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, testlerinin yapılması, teknoloji gösteriminin gerçekleştirilmesi, eğitim ve bakımı ile Teknik Veri Paketi'nin (TVP) hazırlanmasını üstleniyor.

Geliştirilecek sistem, SOM yanı sıra olası modifikasyonlarla diğer SOM benzeri milli sistemlerle de kullanılabilecek, daha uzun menzilli Turbojet Motorlar'ın geliştirilmesi için ilk aşamayı oluşturacak.

Kale Grubu, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta büyük bir atılım gerçekleştirdiği son 16 yılda, yerlileşme programının da en önemli paydaşlarından biri haline geldi.

Türkiye'nin ilk turbojet motorunun üretimi, Kale Ar-Ge'nin üstlendiği önemli yerli projelerden biri. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen SOM gibi milli füze platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Turbojet Motoru Projesi'nde teslim aşamasına gelindi.

Kale Grubu, ülke savunma sanayisine büyük bir ivme kazandırması beklenen bu motorun ardından daha gelişmiş bir versiyonunun tasarımına da başladı.

Dünyada uçan ilk F-35 olan AA1'de de parçası bulunan tek Türk şirketi

Bu yıl 63'üncü yaşını kutlayan Kale Grubu, Türkiye'nin köklü sanayi grupları arasında yer alıyor. Grup, geleneksel iş kolu yapı ürünleri grubu ve yenilikçi büyüme alanı savunma ve havacılık olmak üzere iki ana eksende büyüyor. Kale Grubu, savunma ve havacılık sektörüne 1987 yılında Stinger Füze Sistemleri Projesine 22 değişik parça üretimiyle girdi.

Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum İbrahim Bodur'un, "Kolayı herkes yapar, siz zora talip olun" düsturuyla hareket eden, cirosunun yüzde 2'sini Ar-Ge'ye harcayan Grup, bu alanda zaman içinde küresel projelerin paydaşı olmayı ve milli projelerin yüklenicisi olmayı amaç edindi.

Grup şirketlerinden Kale Havacılık, 2004 yılında dünyanın en büyük savunma ve havacılık projesi olarak değerlendirilen F-35 Müşterek Taarruz Uçağı projesinin alt yapımcısı oldu.

Lockheed Martin ile imzalanan iş birliği anlaşması ile, şirket, dünyanın en büyük savunma sanayi projesi olan F-35 uçaklarına, ön gövde ve kanat parçaları üreterek katkı vermeye başladı.

Kale Havacılık, dünyada uçan ilk F-35 olan AA1'de de parçası bulunan tek Türk şirketi. Boeing ile yapılan iş birliği anlaşmasıyla 800 değişik parçadan oluşan bir paketle, şirketin Boeing için gövde ve kanat parçası üretimi devreye girdi.

Şirket, Boeing ve Lockheed Martin'in yanı sıra çeşitli projelerde Airbus, PFW, Spirit, KAI, Heroux Devtek, Northrop Grumman gibi global üreticilerin de iş ortağı konumuna geldi.

Ticari havacılık motorlarının parçalarının üretimine devam ediyor

Grup, 2011 yılında çok önemli bir adım daha atarak Pratt & Whitney ortaklığıyla İzmir'de bir fabrika kurup F-35'lerin F-135 olarak adlandırılan gelişmiş motorunun muhtelif parçalarını Türkiye'de üretmeye başladı. Kale Grubu bugün F-35 motoru ile birlikte, bazı ticari havacılık motorlarının parçalarının üretimine devam ediyor.

Bugün Kale Grubu şirketleri, uçakların yapısal parçalarının üretiminde alt yapımcı olarak önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Grup şirketleri, kaliteli üretim ve faaliyetlerinden dolayı Boeing'in "2012 Performans Mükemmeliyet Ödülü"nü alarak, bu ödüle layık görülen ilk Türk şirketi oldu.

Mustafa Varank, Havacılık, Milli, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti - Son Dakika


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