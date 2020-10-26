Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde."

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz

GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı

Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu

Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü

Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı

Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı

Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı