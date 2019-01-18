Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanındaki Ürünlere 5...
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IHAAW112717-EKO/18-01-2019- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" dedi.
IHAAW112717-EKO/18-01-2019
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" dedi. 18.01.2019 11: 27: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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