Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanındaki Ürünlere 5...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanındaki Ürünlere 5...

1 saat önce

IHAAW112717-EKO/18-01-2019- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
IHAAW112717-EKO/18-01-2019

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz" dedi. 18.01.2019 11: 27: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, Ekonomi
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