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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim...
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi. - ANKARA
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