Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim...
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomobil Girişim Grubu Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
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Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
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