Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte... - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz."
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29.05.2020 23:18:03. #1.13#
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