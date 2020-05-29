Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz."

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte... - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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