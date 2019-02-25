Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi Üretimindeki Eğilimin Yakın Takipçisiyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik."

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