Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi Üretimindeki Eğilimin Yakın Takipçisiyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi Üretimindeki Eğilimin Yakın Takipçisiyiz.

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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