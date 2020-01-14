Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1...

17 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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