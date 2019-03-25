Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seçime 1 Haftadan Az Bir Süre Kaldı.
5 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar ama onlar bu aziz milletimizi hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, inşallah bundan sonra kaybetmeye de mahkumlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:21 Kaynak: AA
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