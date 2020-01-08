Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Şimdi sıra milli YHT'de" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Şimdi sıra milli YHT'de' - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Şimdi sıra milli YHT'de"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, raylı ulaşım sistemlerinde başarı hikayesi yazacaklarını belirterek, "Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yüksek hızlı trende.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, raylı ulaşım sistemlerinde başarı hikayesi yazacaklarını belirterek, "Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yüksek hızlı trende." dedi.

Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, On Birinci Kalkınma Planı ve bu çerçevede hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde sektörel öncelik olarak belirlenen raylı sistemler konusunda "Milli Yüksek Hızlı Tren" projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesinin (TCDD) birlikte çalıştığını anlatan Varank, "Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda 15 milyar avroluk raylı sistem ihaleleri gerçekleştirilecek, bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi milli yüksek hızlı trenimizin geliştirilmesi hem de raylı sistem teknolojilerinin geliştirilmesi için bu önemli bir fırsat penceresi." diye konuştu.

Varank, yerli imkanlarla "Milli Yüksek Hızlı Tren" geliştirilmesi için dünyadaki örneklere baktıklarına dikkati çekerek, bu alana sonradan giren oyucuların "mükemmeliyet merkezi" denilen enstitüler vasıtasıyla ülkedeki kabiliyetleri koordine ettiklerini ve geleceğe dönük yeni teknolojiler geliştirdiğini söyledi.

Bu nedenle TCDD ve TÜBİTAK ortaklığında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü"nün kurulduğunu hatırlatan Varank, "Burada hem ihtiyacımız olan teknolojileri geliştireceğiz hem de geleceğe dönük teknolojilerle ilgili temel araştırmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Varank, iki kurumun ürettiği ürünlerle Türkiye'nin yurt dışına lokomotif bağımlılığını ortadan kaldırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şimdi sıra yüksek hızlı trende. Bu konuda özel sektör firmalarını da işin içine dahil ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda başarı hikayesini yazacağımıza inanıyoruz. Bugün Türk firmaları Avrupa'ya tramvay ve hafif metro ihraç edebiliyor, metro ihalelerine ürün satabiliyorlar. Bunların hepsini bir araya getirerek raylı ulaşım sistemlerinde inşallah bir başarı hikayesini yazacağız."

Bakan Varank, 2023'te milli yüksek hızlı trenin ilk prototipinin raylarda olmasının hedeflendiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şimdi sıra milli YHT'de

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:11 Kaynak: AA
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