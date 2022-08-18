Varank: "Çörek otunun elenmesi, paketlenmesi ve şişelenmesi için bir altyapı oluşturuyoruz"

"Çörek otu Kızılkaya 'nın siyah altını. Kızılkaya Belediyesi ile birlikte bin 500 metrekare alan üzerinde çörek otunun elenmesi, paketlenmesi ve şişelenmesi için bir altyapı beraberce oluşturuyoruz"

"Son iki yıldaki taleplerle şu anda Burdur 'daki OSB 'lerimizde hiç boş yer kalmadı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , SOGEP Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Törenine katıldı. (1)

Bakan Varank: 'Biz vatandaşlarımıza hizmet etmenin derdinde olan bir siyasi hareketiz'

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Kızılkaya, Burdur, OSB, Güncel, Son Dakika

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