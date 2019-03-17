Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son Dönemde Şehirlerimize, Dağlarımıza, Yaylalarımıza...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son Dönemde Şehirlerimize, Dağlarımıza, Yaylalarımıza...

15 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son dönemde şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son dönemde şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık. Hatırlayın, Siirt'e yatırım yapmayı düşünenler, buraya arsa bakmak için bile gelmeye korkuyor, çekiniyorlardı ama artık bu tehditlerden kurtulmuş, huzurun hakim olduğu bir Siirt var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:22 Kaynak: AA

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