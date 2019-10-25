Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği...
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık."

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, terörist elebaşı Kobani'ye vize verirse; Türkiye, ABD'ye nota verecek
Göztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:37:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]