Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık."
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