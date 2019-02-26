Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal Üretimde Sürekliliği Artırmak İçin Somut Bir...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal Üretimde Sürekliliği Artırmak İçin Somut Bir...

56 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:08 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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