Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal Üretimde Sürekliliği Artırmak İçin Somut Bir...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek."

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