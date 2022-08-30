Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi

30.08.2022 18:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de sahnelenen "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'de sahnelenen "Teknolojik Tayfa" gösterisini izledi.

Sevilen çizgi film karakterlerinin canlandırıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen "Teknolojik Tayfa" adlı çocuk oyunu, Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de çocuklarla buluştu.

Bakan Varank da çocuklarla birlikte gösteriyi izledi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, bütün çocukların teknolojiyle ilgilenmesini arzuladıklarını söyledi.

Çocuklardan başarılı birer bilim insanı olmaları konusunda söz alan Varank, "Teknolojik Tayfa'yı siz kuracak mısınız? Maşallah. Siz böyle yaparsanız bizim sırtımız yere gelmez." ifadesini kullandı.

Varank, daha sonra "Teknolojik Tayfa" karakterleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Mustafa Varank, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Teknolojik Tayfa' gösterisini izledi - Son Dakika

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