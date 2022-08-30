Çocuklardan başarılı birer bilim insanı olmaları konusunda söz alan Varank, "Teknolojik Tayfa'yı siz kuracak mısınız? Maşallah. Siz böyle yaparsanız bizim sırtımız yere gelmez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Mustafa Varank, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Teknolojik Tayfa' gösterisini izledi - Son Dakika

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