Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması

08.08.2022 13:40
Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz organizasyonuna 5 binden fazla takım ile 600 bine yakın yarışmacının başvuru yaptığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz organizasyonuna 5 binden fazla takım ile 600 bine yakın yarışmacının başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Varank, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda, takımları ziyaret etti, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Varank, roket atışlarının ardından yaptığı açıklamada, TEKONEFST'te yarışmalarla gençleri geleceğin teknolojilerine hazırladıklarını söyledi.

"Teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz"

Gençlerin çok farklı kategorilerde geleceğin teknolojilerinde kendi takımlarını kurarak yarıştığını anımsatan Varank, "TEKNOFEST'e başladığımızda 14 farklı kategoride yarışmalar düzenliyorduk. Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar yapılıyor. Bundan önce Ordu, Giresun ve Trabzon'daydık. Bugün Aksaray'dayız. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"20 yıldır Türkiye'ye bir teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz"

Varank, Aksaray'daki etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği roketlerin yarıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin teknoloji ve bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. Bugün Anadolu'nun en ücra köşesindeki liselerimizde öğrencilerimiz, 'beraber nasıl çalışma yapabiliriz, takım çalışmasıyla bir roket geliştirebiliriz' diye takımlarını kurup, roketlerini tasarlayıp, üretip burada ROKETSAN'ın destekleriyle bu yarışmayı yapıyorlar. Biraz önce öğrencilerimizin heyecanlarına eşlik ettik, 5-10 bin fite roketlerini nasıl ulaştırdıklarını gördük. İnşallah biz TEKNOFEST'e bu heyecanı ve coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz. En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan bir iktidar olarak 20 yıldır Türkiye'ye teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz. Bu yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar bizi çok memnun ediyor. Daha önce bu yarışmalara katılmış gençlerimiz şu anda ROKETSAN'da Türkiye'nin savunma sanayisinde en önemli projelerde çalışıyorlar."

"Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz"

TEKNOFEST ateşinin bu ülkede hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret eden Varan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yarışmalarla devam ediyor. Finali, 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de hem muhteşem havacılık ve teknoloji şovlarıyla heyecanı tekrar ateşlemiş olacak hem de tüm bu yarışmalara katılan genç kardeşlerimizin ödüllerini Samsun'da takdim edeceğiz. Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz. 'Ailelerimiz, çocuklarıyla, evlatlarıyla beraber bu coşkuya ortak olsunlar' diyoruz. Burada roket yarışmalarına katıldık, 5 senedir bu yarışmalar devam ediyor. Burada yakaladığımız ivmeyi, gelişmeyi görmek bizi gerçekten memnun ediyor."

Bakan Varank'a Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer eşlik etti.

YORUMLAR
500
Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz' Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz'
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Karadeniz, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:30:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement