Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak

24.08.2022 11:53
Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Teknofest kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) Ankara'daki yerleşkesinde, Teknofest kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile ortaklaşa ilk kez düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'na katıldı. Bakan Varank'a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti. 108 takım ve binden fazla yarışmacının başvurduğu Dikey İnişli Roket Yarışması'nda, 8 ila 20 metre aralığındaki yüksekliğe çıkartılan roketler, kurulu sistem vasıtasıyla serbest bırakıldı ve güvenlik bağlantılarının aktive olması sonrasında operasyona başlandı. Yumuşak iniş kriterini sağlayan takımlar, yarışmanın önceki aşamalarında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonrasında elde ettikleri puanlar da göz önüne alınarak dereceye hak kazandı. Çeşitli rapor aşamalarını geçen ve atışa hak kazanan takımlar, 26 Ağustos Cuma gününe kadar mücadele edecek.

'TEKNOFEST KUŞAĞI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR'Yarışma öncesinde stantları gezerek tasarlanan roketleri inceleyen ve öğrencilerin projelerini dinleyen Bakan Varank, Türk gençlerini uzay ve teknoloji alanlarına yönlendirmek amacıyla bu sene farklı yarışmalar başlattıklarını dile getirdi. Bakan Varank, Türkiye'de Teknofest kuşağının yavaş yavaş oluşmaya başladığının altını çizerek, "Teknofest ateşiyle Türkiye'de artık çocuklar uzay, havacılık sektörlerinde çalışmak istiyor, bilim insanı olmak istiyor, araştırma geliştirme alanında daha fazla gayret göstermeye çalışıyor. Biz de onların önünü açarak aslında Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir işe imza atmış oluyoruz. Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Teknofest kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'65 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİLİYOR'Bakan Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'na katılanların roketleri arasında güzel tasarımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Hem çok profesyonel hem de amatör görüntülü roketlerimiz var. Bu işi çok profesyonel bir şekilde başarmış genç arkadaşlarımız var, biraz daha amatör görüntülü roketlerimiz var ama burada önemli olan, Türkiye'nin dört bir yanından gençler; takımlarını kuruyor, takım mücadelesi nedir, öğrenip gayret gösteriyor. SAGE gibi önemli bir enstitümüz de bu genç kardeşlerimize hem teknik destek hem de mentörluk desteği veriyor. Bunun yanında takımlara 65 bin liraya kadar malzeme ve maddi destek veriliyor. 'Bu gençler bu alanlara yönelsin, çalışsın' diye. Onun için her bir genç kardeşimizi başarılı bulduk, her bir genç kardeşimizi de gönlümüzde birinci ilan ettik. Ama bu bir yarışma tabii ki roketlerini yarıştıracaklar, bakalım hangi takım birinci olacak." 'TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRİCİ ADIMLARI ATIYORUZ'

Teknofest için başka ülkelerden talepler geldiğini ve katılımcı olmak isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Varank, "Bu talepleri değerlendiriyoruz, seneye hangi ülkede yaparız, arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Özellikle Orta Asya'dan Türk dünyasından büyük talep var. Türk dünyasını birleştirici adımları şu anda atıyoruz. Belki ortak bir etkinliği hep beraber düzenleyebiliriz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Teknofest, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:53:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Varank: Teknofest kuşağı ülkenin geleceğini yazacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement