Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA
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