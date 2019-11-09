Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:50 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."
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