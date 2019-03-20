Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tunceli'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tunceli'de

59 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de çeşitli ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tunceli'de, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de çeşitli ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi.

Tunceli Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Varank, bir pastaneden satın aldığı tatlıları vatandaşlara dağıttı.

Esnaf ile sohbet edip sorunlarını dinleyerek AK Parti'nin Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden Varank, partililerle bir araya geldi.

Varank, daha sonra Tunceli Belediyesine geçerek, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Helikopterle Pülümür Vadisi'ndeki Kutudere bölgesini havadan inceleyen Varank, ardından buradaki Gökçek Jandarma Karakoluna ziyarette bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:46 Kaynak: AA

AK Parti, Mustafa Varank, Tunceli, Güncel
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