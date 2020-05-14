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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız."
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:34 Kaynak: AA
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