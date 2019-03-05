Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin 20 Yıllık Hayali Olan, Büyük Bir Heyecanla...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin 20 Yıllık Hayali Olan, Büyük Bir Heyecanla...

29 dakika önce

IHAAW181821-SIY/05-03-2019- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
IHAAW181821-SIY/05-03-2019

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." 05.03.2019 18: 18: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:24 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Mustafa Varank, Politika
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