Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi."
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