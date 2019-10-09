Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip...

54 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi."

Mustafa Varank, Türkiye, Fırat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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