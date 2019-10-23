Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı...
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu."

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Varank, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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