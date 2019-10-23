Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde yaklaşık iki hafta içinde hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Rusya'yı kendi istediği noktaya getirmiş oldu. Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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