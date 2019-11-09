Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek."
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