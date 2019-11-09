Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek."

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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