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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön...
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak."
Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi