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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön... - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön...

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak."

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
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