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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk."
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk."
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