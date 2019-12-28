Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı sağlamış olduk."

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti
Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Son Dakika Haberleri
18:20 Bakan Kurum'dan Pamukkale ile ilgili 'kentsel dönüşüm' açıklaması - Son Dakika
18:20 Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:20 BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama - Son Dakika
18:19 Yeni yılın gelişi "Gağan" etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika
18:13 Bakan Kurum'dan Pamukkale ile ilgili 'kentsel dönüşüm' açıklaması - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika
17:04 Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]