Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve...

18 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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