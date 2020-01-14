Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA