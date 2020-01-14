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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve...
18 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye, endüstriyel çıktı başına malzeme, enerji ve kirlilik yoğunluklarını azaltmak için önemli bir potansiyele sahip. Bu konudaki çalışmaları 'Yeşil OSB' vizyonumuzla sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA
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