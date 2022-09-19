Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi - Son Dakika
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Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi

19.09.2022 15:02
Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) arasında imzalar atıldı.

İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hazır bulundu.

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank, " Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

Değerlendirme süreci devam ediyor

TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan "Türk Uzay Yolcusu Projesi"nde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY'ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor.

Dünya yörüngesinde yer çekimsiz ortamda yapılacak araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriliyor.

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor.

Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Axiom Space, öte yandan Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de insanlı görevler için anlaşmalar yaptı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliğine gidildi - Son Dakika

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