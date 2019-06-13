Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine...
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:02 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz."
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