Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'mızda önceliği makine sektörümüze vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:02 Kaynak: AA
Mustafa Varank, Güncel
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