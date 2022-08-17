Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek

17.08.2022 11:12
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkeler arasındaki rekabetin sadece yeryüzünde olmadığına dikkati çekerek, "Uzayda, havacılıkta çok ciddi rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkeler arasındaki rekabetin sadece yeryüzünde olmadığına dikkati çekerek, "Uzayda, havacılıkta çok ciddi rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor." dedi.

Bakan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında riskli ve yüksek yatırımları hayata geçirmek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Milli Uzay Programı'nın Türkiye'yi havacılık ve uzay alanında üst basamağa çıkaracağını ifade eden Varank, "Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor. Uzayda ve havacılıkta çok ciddi bir rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor. Türkiye de uzayda bir iddia ortaya koyabilmek, tam bağımsız Türkiye'yi inşa edebilmek, diğer ülkelerin yaptığı riskli ve çok yüksek yatırımlara benzer yatırımları şu anda hayata geçirmek için büyük bir mücadele veriyor." diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin önemli hedeflere doğru gittiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Uzay Programı'nda 10 hedef belirlediklerini hatırlattı.

"Türkiye, uzay alanında ciddi kabiliyetleri olan bir ülke"

Bu hedeflere dönük çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Varank, "Türkiye, uzay alanında ciddi kabiliyetleri olan bir ülke. Kendi uydusunu yapabilen, özellikle uydu işletmeciliğinde çok ciddi başarılar elde etmiş, gökyüzü gözlemleriyle kendi ulusal gözlemevini ve içinde bulunduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi ile ciddi altyapılar kuran, çok ciddi insan kaynağına sahip bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünce geliştirilen İMECE gözlem uydusuna değinen Varank, şunları kaydetti:

"Kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu inşallah ocak ayında uzaya fırlatacağız. Daha sonra kendi iletişim uydumuz Türksat 6A'yı, kendi kabiliyetlerimizle inşa ettiğimiz Türksat 6A'yı 2023 senesinde yine uzaya fırlatacağız. Tüm bu alanlarda kabiliyetlerimiz mevcut ama biz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde, uzay alanında çok daha başarılı, çok daha yetkin bir Türkiye'yi, uzay yarışında çok daha başarılı bir Türkiye'yi görebileceğiz."

Bakan Varank, İMECE gözlem uydusunun kamerasına yurt dışından taleplerin olduğunu belirterek, "Orada kendi geliştirdiğimiz uydu kamerasının şu anda bir başka ülkeye ihracatını yapacağız, anlaşmamızı imzaladık. Burada çok ciddi bir ekonomi var, bu ekonomiden gerekli payı alabilmek ve bunun yanında Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM'nin yeniden yapılandırılması çağrısı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM'nin yeniden yapılandırılması çağrısı Açıklaması
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
10:04 Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:13:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement