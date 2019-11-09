Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz."

Mustafa Varank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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