Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz."
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